В Пермском крае могут возникнуть временные сбои в телерадиовещании

В период с 4 по 22 октября жители Пермского края могут столкнуться с влиянием этого природного феномена на телерадиовещание. Согласно информации представителей РТРС "Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр", ожидаются временные нарушения в передаче сигнала.
Интерференция — это естественное явление, когда Солнце, спутник связи в космосе и земные телерадиостанции находятся на одной линии, сообщает properm.ru. Оно происходит дважды в году, весной и осенью, и может повлиять на качество приема телевизионных программ как в цифровом эфире (включая пакеты РТРС-1 и РТРС-2), так и в аналоговом формате, а также на радиопередачи.
Благодаря системе оперативного резервирования, используемой РТРС, большинство зрителей, скорее всего, не заметят значительных изменений. Тем не менее, возможны моменты, когда изображение временно искажается, разлагается на пиксели или полностью пропадает. После окончания интерференции, которая обычно продолжается несколько минут, передача восстанавливается.
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