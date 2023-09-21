Примерно 83 млн. лет назад произошел распад древнего суперконтинента Гондвана, значительная часть которого в результате дрейфа погрузилась под океанские глубины. Эта затопленная часть суши, известная как Зеландия, могла бы стать восьмым континентом Земли, если бы не значительный слой океанской воды, скрывающий ее существование.
Таким образом, то, что мы видим сегодня над поверхностью океана, представляет собой Новую Зеландию и соседние острова, а Зеландия остается окутанной тайной. 94% этого огромного континента площадью 4,9 млн. кв. км остаются под водой, что скрывает важную информацию о его северных регионах.
В исследовании, проведенном под руководством геолога Энди Туллоха (Andy Tulloch) из GNS Science, ученые использовали геохимические и изотопные данные из свежеприобретенных образцов горных пород, а также данные сейсморазведки для построения уточненной карты подводных районов Зеландии. Цель этого тщательного исследования — раскрыть геологическую историю и процесс формирования этого скрытого от глаз континента.
Образцы горных пород, некоторые из которых относятся к эпохе динозавров, были извлечены из мест разведочного бурения и открытых вершин Южной Зеландии, таких как острова Чатем и Антиподы. Детальный анализ их химического состава в сочетании с другими геологическими данными выявил интригующие параллели с геологией Западной Антарктиды. Эти сходства позволяют предположить, что примерно четверть миллиарда лет назад край Зеландии подвергся субдукции — процессу, в ходе которого два сегмента земной коры сталкиваются, проталкивая один из них под мантию Земли. Важно отметить, что данное исследование опровергает существовавшие ранее представления о том, что магнитные аномалии в том же регионе были связаны с этим событием, и ставит под сомнение концепцию "разлома Кэмпбелла".
Исследовательская группа в своей работе выдвигает альтернативную теорию: система магнитных аномалий Кэмпбелла, вероятно, возникла в результате обширного растяжения различных частей Гондваны. Это растяжение в конечном итоге привело к отделению Зеландии от окружающего ее морского дна. Вначале произошел разлом областей, соответствующих Зеландии/Западной Антарктиде и Антарктиде/Австралии, что позволило около 83 млн. лет назад затопить Тасманово море. Впоследствии, в позднем меловом периоде, примерно 79 млн. лет назад, Зеландия и Западная Антарктида разошлись, дав начало Тихому океану.
Вопрос о том, как произошло значительное истончение коры Зеландии перед ее разрывом, долгое время не давал покоя геологам. Аналогичное явление истончения наблюдается и в Западной Антарктиде. Туллох и его коллеги обнаружили свидетельства того, что направление растяжения менялось на 65 градусов в период 100-80 млн. лет назад. Такое изменение направления растяжения, возможно, способствовало экстенсивному истончению континентальной коры.
В совокупности эти результаты закладывают прочную основу для более глубокого изучения загадочного растяжения земной коры во время этого геологического события.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.