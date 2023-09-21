Учёные раскрыли происхождение "восьмого континента" Земли

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Примерно 83 млн. лет назад произошел распад древнего суперконтинента Гондвана, значительная часть которого в результате дрейфа погрузилась под океанские глубины. Эта затопленная часть суши, известная как Зеландия, могла бы стать восьмым континентом Земли, если бы не значительный слой океанской воды, скрывающий ее существование.

Фото: Openverse

Таким образом, то, что мы видим сегодня над поверхностью океана, представляет собой Новую Зеландию и соседние острова, а Зеландия остается окутанной тайной. 94% этого огромного континента площадью 4,9 млн. кв. км остаются под водой, что скрывает важную информацию о его северных регионах.

В исследовании, проведенном под руководством геолога Энди Туллоха (Andy Tulloch) из GNS Science, ученые использовали геохимические и изотопные данные из свежеприобретенных образцов горных пород, а также данные сейсморазведки для построения уточненной карты подводных районов Зеландии. Цель этого тщательного исследования — раскрыть геологическую историю и процесс формирования этого скрытого от глаз континента.

Образцы горных пород, некоторые из которых относятся к эпохе динозавров, были извлечены из мест разведочного бурения и открытых вершин Южной Зеландии, таких как острова Чатем и Антиподы. Детальный анализ их химического состава в сочетании с другими геологическими данными выявил интригующие параллели с геологией Западной Антарктиды. Эти сходства позволяют предположить, что примерно четверть миллиарда лет назад край Зеландии подвергся субдукции — процессу, в ходе которого два сегмента земной коры сталкиваются, проталкивая один из них под мантию Земли. Важно отметить, что данное исследование опровергает существовавшие ранее представления о том, что магнитные аномалии в том же регионе были связаны с этим событием, и ставит под сомнение концепцию "разлома Кэмпбелла".

Исследовательская группа в своей работе выдвигает альтернативную теорию: система магнитных аномалий Кэмпбелла, вероятно, возникла в результате обширного растяжения различных частей Гондваны. Это растяжение в конечном итоге привело к отделению Зеландии от окружающего ее морского дна. Вначале произошел разлом областей, соответствующих Зеландии/Западной Антарктиде и Антарктиде/Австралии, что позволило около 83 млн. лет назад затопить Тасманово море. Впоследствии, в позднем меловом периоде, примерно 79 млн. лет назад, Зеландия и Западная Антарктида разошлись, дав начало Тихому океану.

Вопрос о том, как произошло значительное истончение коры Зеландии перед ее разрывом, долгое время не давал покоя геологам. Аналогичное явление истончения наблюдается и в Западной Антарктиде. Туллох и его коллеги обнаружили свидетельства того, что направление растяжения менялось на 65 градусов в период 100-80 млн. лет назад. Такое изменение направления растяжения, возможно, способствовало экстенсивному истончению континентальной коры.

В совокупности эти результаты закладывают прочную основу для более глубокого изучения загадочного растяжения земной коры во время этого геологического события.

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Если есть Новая Зеландия то где находится Старая? И существует ли она вообще?