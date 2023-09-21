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"Росэлектроника" разработала новейшую инфракрасную камеру с дальностью до 20 километров

2:08
Наука

Холдинг "Росэлектроника", входящий в госкорпорацию "Ростех", представил первые экспериментальные образцы универсальной инфракрасной камеры, способной работать в различных погодных условиях и в тёмное время суток на расстояние десятков километров. Эти новые устройства входят в ассортимент разработанных Центром научных исследований и институтом "Электрон" (часть холдинга "Росэлектроника") камер, предназначенных для использования в условиях ограниченной видимости. Они имеют различные модификации и могут применяться в беспилотных аппаратах, наземных системах наблюдения и бортовых системах летательных аппаратов, включая спасательные операции.

"Росэлектроника" разработала новейшую инфракрасную камеру с дальностью до 20 километров
Фото: openverse.org

Инфракрасная камера работает в ближнем инфракрасном диапазоне (0,95-1,65 мкм) и может синхронизироваться с лазерной подсветкой, сообщает "Промышленный Вестник". Для считывания фотонов, отраженных от обнаруженных объектов, используется специальный телевизионный датчик, помещенный в герметичном корпусе, который находится в вакууме и содержит фотокатод и электронно-чувствительную матрицу. Эта инновационная разработка специалистов из ЦНИИ "Электрон" позволяет снизить уровень шумовых помех и улучшить разрешение камеры.

Главный директор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников подчеркнул, что камеры ближнего инфракрасного диапазона пользуются большим спросом как среди военных, так и среди гражданских заказчиков. Они находят широкое применение, включая обнаружение людей на воде в ходе спасательных операций. Камеры SWIR позволяют получать более чёткие изображения в ночное время по сравнению с устройствами, работающими в видимом спектре. И при использовании лазерной подсветки их дальность обнаружения объектов превосходит системы среднего и длинноволнового диапазонов в 3-3,5 раза. Таким образом, эта разработка обеспечивает более дальний обзор и более высокую чёткость изображения.

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Росэлектроника наращивает производство электронных компонентов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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"Росэлектроника" разработала новейшую инфракрасную камеру с дальностью до 20 километров
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