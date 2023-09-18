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Ученые разобрали состав бальзамов для мумификации в Древнем Египте

2:58
Наука

Исследователи расшифровали состав мумификационных бальзамов, использованных для мумификации древней эгипетской благородной женщины по имени Сенетнай, что раскрывает ее высокое положение в египетском обществе.

Состав бальзамов, использованных для мумификации древней египетской благородной женщины по имени Сенетнай, чьи останки были обнаружены Говардом Картером в 1900 году, описаны в этом исследовании. Происхождение и сложность бальзамов предоставляют намеки на высокий статус этой личности.

Предыдущие исследования показали, что Сенетнай жила в Египте около 1450 года до н. э., была кормилицей фараона Аменхотепа II в его младенчестве и носила титул "Украшение царя". После ее смерти ее мумифицированные органы были сохранены в четырех сосудах в королевской гробнице в Долине Королей.

Анализ бальзамов

Барбара Хьюбер, Николь Буавен и их коллеги проанализировали вещества, найденные в шести образцах бальзамов из двух сосудов, в которых хранились легкие и печень Сенетнай. Они сообщают, что оба бальзама содержали пчелиный воск, растительные масла, животные жиры, природный нефтепродукт битум и смолы из семейства хвойных деревьев, включая сосны и лиственницы.

Авторы также выявили присутствие соединений кумарина и бензойной кислоты в образцах из обоих сосудов. Кумарин обладает ванильным ароматом и встречается в различных растениях, включая корицу и гороховые растения, в то время как бензойная кислота содержится в ароматных смолах и смолах, получаемых из нескольких видов деревьев и кустарников.

В то время как состав бальзамов из обоих сосудов казался очень похожим, авторы выявили два вещества, которые присутствовали только в сосуде, в котором хранились легкие Сенетнай. Это было соединение, известное как лариксол, которое встречается в смоле лиственницы, и еще одна ароматная смола, которая схожа с даммаром, получаемым из деревьев диптерокарпов, растущих в Индии и Юго-Восточной Азии, либо смолой, получаемой из деревьев пистации — группы, которая является частью семейства кешью. Присутствие этих ингредиентов только в одном из двух сосудов может указывать на то, что для сохранения разных органов использовались разные бальзамы.

Основываясь на обзоре анализов мумификационных бальзамов, авторы отмечают, что состав бальзамов, примененных к органам Сенетнай, был относительно сложным по сравнению с другими из того же периода. Кроме того, они предполагают, что большинство потенциальных ингредиентов, скорее всего, были импортированы из других мест за пределами Египта.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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