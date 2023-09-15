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Появились инновационные велосипедные колеса: Оценивается в 12 тысяч километров

1:29
Наука

Компания Smart Tire и NASA представили инновационные велосипедные колеса, которые отличаются от обычных тем, что внутри них находится пружина из никель-титанового сплава вместо воздуха. Эта пружина сохраняет форму колеса и способна деформироваться при столкновениях с препятствиями, а затем возвращаться в исходное состояние. Благодаря этой технологии, велосипедисты больше не будут ощущать ямки и неровности дороги во время поездки. Даже при серьезных повреждениях такое колесо не сможет спуститься, что делает его долговечным и надежным вариантом.

Появились инновационные велосипедные колеса: Оценивается в 12 тысяч километров
Фото: openverse.org

Согласно заявлениям разработчиков, ресурс такого колеса оценивается в 12 тысяч километров, что делает его долгосрочным решением для велосипедистов, сообщает Sibnet. Они отмечают, что велосипед сам по себе скорее подвержен износу и поломкам, чем эти устойчивые колеса.

Начальным этапом использования этой технологии были марсоходы NASA, которые применяли шины с каркасом из пружины. Затем эта инновация была адаптирована для велосипедных колес.

Комплект из этих колес, названный Metl, будет доступен по цене 1300 долларов, и его поставки начнутся летом следующего года. Это представляет собой значительный шаг в развитии велосипедных технологий и обеспечивает велосипедистам надежность и долгий срок службы.

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Правила для велосипедистов. Изменения в ПДД с 1 марта 2023 года.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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