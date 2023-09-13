Apple предупредила пользователей о вмятинах на новом чехле из-за MagSafe

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Apple стремится исключить из своего ассортимента кожаные аксессуары. Они представили новый премиальный материал под названием FineWoven, доступный в пяти различных цветах для чехлов iPhone 15, аксессуаров MagSafe, а также ремешков для Apple Watch и других принадлежностей.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Компания Apple заявляет, что FineWoven прочен и прошел тысячи часов тестирования, но при этом он может потерять свою первоначальную структуру со временем. Кроме того, Apple предупреждает, что использование аксессуаров MagSafe может привести к появлению небольших, но заметных вмятин на чехле iPhone.

Чехлы для iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max доступны в цветах Mulberry, Evergreen, Taupe, Pacific Blue и Black, и стоят $59. Они будут доступны для заказа с 15 сентября.

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Провальная презентация iPhone 15