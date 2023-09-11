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Древние люди намеренно создавали загадочные каменные «сфероиды»

3:16
Наука

Согласно проведенному недавно исследованию, ранние предки человека сознательно превращали камни в сферы размером с теннисный мяч более 1,4 миллиона лет назад. Однако до сих пор остается загадкой, для чего именно доисторические люди использовали эти шары, сообщает Королевское общество открытой науки.

Древние люди намеренно создавали загадочные каменные «сфероиды»
Фото: архив Правды.Ру

Археологи долгое время спорили о происхождении так называемых "сфероидов" и о том, как они были созданы. Вопрос заключался в том, ранние гоминиды намеренно шлифовали камни, чтобы создавать идеальные сферы, или эти шары возникали как случайный побочный продукт при разбивании камней, наподобие древних молотков.

Новое исследование, проведенное учеными из Еврейского университета в Иерусалиме, предполагает, что наши древние предки знали, что делали. Исследователи проанализировали 150 известняковых сфероидов, которые датируются более чем 1,4 миллионами лет, и были найдены на археологическом участке Убейдия на севере современного Израиля. С использованием 3D-анализа для воссоздания геометрии этих камней, исследователи пришли к выводу, что сферичность этих объектов, вероятно, была создана намеренно.

Согласно исследованию, проведенному учеными, ранние гоминины предприняли попытку создания сферы, стремясь достичь платоновского идеала.

В процессе создания сфероидов камни не стали становиться более гладкими, но они стали "заметно более сферическими", как указано в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

Это имеет важное значение, так как, несмотря на то, что природа может придавать гальке более гладкую форму, например, в реках или ручьях, "она практически никогда не достигает действительно сферической формы", как отмечается в исследовании.

Джулия Кабанас, археолог из Музея естественной истории Франции, не участвовавшая в исследовании, сообщила AFP, что это указывает на то, что гоминины имели представление о том, что они делали.

Это, в свою очередь, свидетельствует, что наши древние родственники обладали когнитивными способностями для планирования и выполнения такой работы.

Кабанас отметил, что эту же методику можно применять и к другим сфероидам. Например, это могло бы прояснить историю самых древних известных сфероидов, возраст которых составляет около двух миллионов лет и которые были обнаружены в Олдувайском ущелье, находящемся в современной Танзании.

Однако остается загадкой, почему именно наши предки занимались созданием сфер.

Существует несколько возможных теорий, включая предположение, что гоминины могли пытаться разработать инструмент, который позволял бы, например, размельчать растения.

Некоторые ученые также предполагают, что сфероиды могли использоваться как снаряды или иметь символическое и художественное значение.

"Все эти гипотезы могут быть верными", — сказал Кабанес.

"Вероятно, мы никогда не узнаем окончательного ответа".

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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