В iPhone появятся новые форматы фото и видео

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Эту информацию раскрывают надежные источники в китайской социальной сети Weibo, и она связана с новыми 3D-технологиями — Spatial Video и Spatial Photo, представленными Apple в рамках анонса гарнитуры Vision Pro. По имеющейся информации, эти инновации будут доступны только в флагманской линейке продуктов, которая появится на рынке во второй половине 2024 года, сразу после выпуска гарнитуры. Компания внедряет подобные функции в свою экосистему, и это выглядит как логичное продолжение её развития. С iPhone начиная с 12 Pro уже есть всё необходимое для 3D-фотографии: множество камер, система лидара и высокая производительность.

Фото: openverse.org

Это также может стать стимулом для большего числа пользователей приобрести гарнитуру: вы сможете создавать потрясающие трехмерные фотографии и видео на своем iPhone, но для просмотра их потребуется устройство Vision Pro, сообщает wylsa. com. Важно также отметить, что это взаимодействие работает в обратную сторону: если вы уже приобрели Vision Pro, но не хотите носить его с собой повсюду или выглядеть необычно, снимая видео или фотографии своих детей, то к сожалению, ваш современный iPhone 15 Ultra Pro Max не поддерживает эту функцию, и может быть, пора задуматься о его обновлении.

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Правильные настройки камеры iPhone для потрясающих фото и видео