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Ушаков: анализ на шизофрению будет создан в течение 10 лет

Наука

Исследователи из МГУ им. М. В. Ломоносова и Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии больницы им. Алексеева работают над созданием комплексного теста для диагностики шизофрении, который будет включать в себя метод МРТ мозга. Об этом рассказал Вадим Ушаков.

Ушаков: анализ на шизофрению будет создан в течение 10 лет
Фото: openverse

Этот тест позволит впервые проводить объективную диагностику данного психического расстройства. Ученые также исследуют другие объективные показатели, включая гены, иммунологию, и липидомы мозга, чтобы лучше понять механизмы развития шизофрении.

Недавно был разработан МРТ-метод для измерения миелинизации мозга, что открывает новые перспективы для диагностики и изучения болезни. Вместе с библиотекой изолированных образцов мозга больных шизофренией, ученые проводят транскриптомный анализ для определения изменений в молекулярных сетях клеток и их взаимосвязи с другими параметрами.

Шизофрения остается загадочной болезнью, но новые методы исследования приближают нас к более объективной диагностике и пониманию механизмов болезни.

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Диагностика шизофрении: ✅ сбор анамнеза, психодиагностика
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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