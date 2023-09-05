Американские исследователи предложили уделить особое внимание липопротеинам очень низкой плотности (ЛПОНП), чтобы уменьшить вероятность инфаркта. Об этом сообщает журнал Science, описывая новый подход к лечению заболеваний сердца.
Авторы статьи напоминают, что высокий уровень холестерина является фактором, способствующим развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с образованием бляшек в сосудах, которые могут привести к их закупорке. Людям с повышенным холестерином часто назначают статины и другие препараты, направленные на снижение уровня холестерина низкой плотности.
Учёные из Медицинского колледжа Висконсина выяснили, что существует ещё один вид "вредного" холестерина, который повышает риск инфаркта — это липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП). Современные препараты не оказывают влияния на них, как подчёркивается в статье.
В ходе проведенного эксперимента было обнаружено, что при прекращении выработки белка tPA (который препятствует образованию тромбов) в клетках печени наблюдается сразу же повышение уровня ЛПОНП. Это установило прямую связь между этими факторами. Данное открытие может послужить основой для разработки новых терапевтических методов снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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