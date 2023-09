Американские исследователи предложили уделить особое внимание липопротеинам очень низкой плотности (ЛПОНП), чтобы уменьшить вероятность инфаркта. Об этом сообщает журнал Science, описывая новый подход к лечению заболеваний сердца.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.