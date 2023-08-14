Кардиолог Козлова: создаваемый кондиционером перепад температуры в жару грозит инфарктом

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Ольга Козлова назвала перепады температуры, вызванные кондиционерами, одним из факторов, способствующих возникновению инфарктов.

Фото: freepik.com/zinkevych

В центральных регионах России ожидается очередной эпизод сильной жары. В своем интервью кардиолог Козлова подчеркнула, что жаркая погода, особенно в сочетании с высокой влажностью, оказывает негативное влияние на многих людей, в первую очередь на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями.

"При повышении температуры увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, расширяются кровеносные сосуды, что приводит к отекам нижних конечностей — дискомфорту и ощущению слабости. Кроме того, повышенное потоотделение приводит к потере лишней жидкости и таких необходимых микроэлементов, как калий и магний, что может привести к нарушениям сердечного ритма", — пояснила Life. ru медицинский работник.

Козлова также обратила внимание на опасность резких перепадов температуры в жарких условиях, например, когда человек заходит в помещение с кондиционером или выходит на улицу в палящий зной. Она предупредила, что резкий перепад температуры, вызванный кондиционером, может спровоцировать сердечный приступ.

"Когда разгоряченный человек сидит под кондиционером или вентилятором, это может вызвать рефлекторный спазм кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, может привести к приступу стенокардии или, в крайнем случае, к инфаркту миокарда", — уточнила кардиолог.

Козлова добавила, что по этой же причине летом рекомендуется избегать питья холодной воды или купания в холодной воде, находясь в разгоряченном состоянии.

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