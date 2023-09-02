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Атомная и ядерная бомба: различия и последствия

2:18
Наука

Атомная бомба: разрушительная мощь ядерного деления

Атомная бомба — это один из видов ядерного оружия, которое базируется на процессе деления атомных ядер. Она использует в качестве топлива нестабильные ядерные материалы, такие как уран-235 или плутоний-239, которые имеют избыток нейтронов по сравнению со стабильными изотопами.

Атомная и ядерная бомба: различия и последствия
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Чтобы вызвать взрыв, атомную бомбу необходимо воспламенить, создавая высокое давление и температуру внутри бомбы. Это может быть достигнуто с помощью обычных взрывчатых веществ, таких как тротил. После взрыва начинается интенсивная цепная реакция деления ядер, в результате чего высвобождается огромное количество энергии.

Однако, помимо разрушительной мощи взрыва, атомные бомбы также излучают ионизирующее излучение, которое может нанести серьезный вред здоровью людей и окружающей среде, вызывая рак и долгосрочные генетические изменения.

Ядерная бомба: разнообразие и разрушительность

Ядерные бомбы могут быть как атомными, работающими на основе деления ядер, так и термоядерными, известными как водородные бомбы. Отличительной особенностью термоядерных бомб является использование процесса ядерного синтеза, при котором два или более легких ядра объединяются, высвобождая еще больше энергии.

Термоядерные бомбы гораздо мощнее атомных и способны нанести разрушения в гораздо больших масштабах. Они могут быть либо бомбами прямого деления, либо термоядерными, в которых первичный взрыв атомной бомбы создает условия для ядерного синтеза.

Последствия применения

Применение ядерных бомб имеет катастрофические последствия. Они вызывают разрушение зданий и инфраструктуры, серьезный ущерб окружающей среде и долгосрочное воздействие на здоровье человека. Кроме того, они вызывают остаточную радиоактивность, которая может сохраняться в течение многих лет.

Из-за разрушительной силы ядерного оружия были заключены многочисленные международные соглашения, направленные на контроль и ограничение его распространения.

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Какая разница между ядерной и термоядерной бомбой?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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