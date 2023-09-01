Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Армении подали в парламент запрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда
Мы тоже не хотим больше никаких туристов: туристофобию поддержал целый остров, жители вышли на манифистации
Из-за угрозы возникновения пожаров в Адыгее ограничили посещение лесов
Как можно определить, обрел ли искусственный интеллект сознание
Матч "Сочи" — "Спартак" может быть перенесён в Москву из-за газона на "Фиште"
Недавнее исследование свидетельствует о том, что наши предки носили обувь 150 тысяч лет назад
США не видят угрозу в расширении БРИКС
В Польше выросло число заболевших легионеллезом
В Петербурге ограничат движение транспорта из-за старейшего пробега

Радиус действия атомных бомб: как они влияют на окружающую среду

4:26
Наука

Разнообразие атомных бомб

Атомные бомбы делятся на два основных типа: бомбы деления и термоядерные бомбы. Эти два вида оружия различаются по мощности и размерам. Мощность атомных бомб измеряется в килотоннах (кт) или мегатоннах (Мт), что представляет собой взрывную силу тысяч и миллионов тонн тротила соответственно.

Радиус действия атомных бомб: как они влияют на окружающую среду
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Первые атомные бомбы, такие как "Малыш" и "Толстяк", сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, имели мощность 15 и 20 килотонн, соответственно. Термоядерные бомбы гораздо мощнее и могут достигать мощности в мегатоннах. В них используется процесс ядерного синтеза, подобный тому, что происходит на Солнце, и он способен вызвать невероятно разрушительные взрывы.

Размеры и характеристики

Размеры и радиус действия атомных бомб зависят от типа оружия и его расчетной мощности. Первые бомбы деления были относительно компактными по сравнению с термоядерными бомбами, которые появились позже. Например, "Малыш", сброшенный на Хиросиму, весил 4 тонны и имел диаметр 0,71 метра при длине 3 метров. "Толстяк", сброшенный на Нагасаки, был немного больше: весил около 4,5 тонн, диаметр составлял 1,52 метра, а длина — 2,34 метра.

Радиус взрыва атомной бомбы

Радиус действия атомного взрыва — это максимальное расстояние, на котором прямые последствия взрыва могут нанести существенный ущерб. Стоит обратить внимание на основные эффекты взрыва, которые включают в себя тепло, ударную волну, тепловое излучение и ядерное излучение, и их воздействие на окружающую среду.

  • Тепловое воздействие: Тепло, выделяемое при взрыве атомной бомбы, может вызвать огромные пожары, приводя к дополнительным разрушениям. Тепловое излучение способно обжечь кожу и нанести ущерб тканям даже на больших расстояниях от места взрыва.
  • Ударная волна: Ударная волна — это сверхзвуковая волна давления, распространяющаяся от эпицентра взрыва. Она способна снести здания и сооружения даже на больших расстояниях от центра взрыва.
  • Ядерное излучение: Ядерное излучение, испускаемое при атомном взрыве, может загрязнить окружающую среду и повредить живые организмы. Это излучение способно распространяться на большие расстояния и вызывать рак и генетические мутации.

Расстояния и мощность

Мощность атомной бомбы имеет решающее значение для определения масштабов разрушений. Маломощные деления бомбы, такие как те, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, могут вызвать значительные разрушения в радиусе нескольких километров от эпицентра. Термоядерные бомбы, с более высокой мощностью, могут оказать воздействие на десятки километров.

Высота, на которой происходит взрыв, также оказывает влияние на характер разрушений. Низковысотные взрывы, как правило, приводят к большему разрушению на поверхности земли, в то время как высокие взрывы могут генерировать электромагнитные импульсы, действующие на большие расстояния.

Зоны воздействия

Радиус действия атомной бомбы разделяется на несколько зон с разными характеристиками:

  • Зона имплозии: Это область непосредственно вокруг эпицентра взрыва, где здания могут быть полностью разрушены, а тепловая энергия достаточна для испарения материалов. Она охватывает всего несколько сотен метров от точки детонации.
  • Зона теплового излучения: В этой зоне основными последствиями являются ожоги и повреждение глаз. Размер этой зоны может достигать нескольких километров, в зависимости от мощности бомбы.
  • Зона ударной волны: Эта зона, где воздействие все еще достаточно сильное, чтобы разрушить здания и причинить серьезные травмы людям.
  • Зона ядерного излучения: Эта зона может воздействовать на значительное расстояние и вызывать долгосрочные биологические повреждения, включая рак и генетические мутации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Вертолёты Ми-8 уничтожены после столкновения в небе над ДНР

Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью.

Столкнувшиеся в небе над ДНР вертолёты Ми-8 уничтожены
С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании: появится "золотой стандарт"
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Путин и Си отказались от личного присутствия на саммите G20. Что это значит?
Конюх похитил 16-летнюю наездницу в Калининграде
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
Под Москвой застрелили экс-депутата Дагестана Ахмеда Гамзаева
Ходаковский рассказал об атаках ВСУ на его батальон: выпускают до двухсот снарядов в день
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
Последние материалы
Директор Este Medical Group Сэм Синкир рассказал про опасные шампуни
В Грузии собираются сместить президента. Ждать ли госпереворота у границ РФ?
Радиус действия атомных бомб: как они влияют на окружающую среду
Власти Армении подали в парламент запрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда
Advances in Nutrition:Ученые рассказали об огромной пользе сухофрукта для женщин
Мы тоже не хотим больше никаких туристов: туристофобию поддержал целый остров, жители вышли на манифистации
Из-за угрозы возникновения пожаров в Адыгее ограничили посещение лесов
Как можно определить, обрел ли искусственный интеллект сознание
Матч "Сочи" — "Спартак" может быть перенесён в Москву из-за газона на "Фиште"
Недавнее исследование свидетельствует о том, что наши предки носили обувь 150 тысяч лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников