С осени набором россиян на госслужбу займется нейросеть

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В Российской Федерации процесс отбора кадров на государственную службу будет осуществляться при помощи нейросети, сообщает AllNW. ru.

Фото: "System locked" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

С уже наступающей осенью 2023 года специалисты начнут испытания искусственного интеллекта в этой сфере, однако надзор за процессом останется за человеком.

Правительство РФ намерено провести апробацию способностей искусственного интеллекта при отборе сотрудников на госслужбу. Начало эксперимента запланировано на сентябрь текущего года, а его завершение ожидается к ноябрю 2024 года.

Авторы данного проекта стремятся опробовать новые методы кадровой работы, внедряя информационно-коммуникационные технологии. Пилотный опыт будет проведен на базе платформы "Государственные кадры".

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Антон Немкин дополнил, что контроль за процессом отбора кандидатов останется в человеческих руках.

Нейросеть же будет выполнять рутинные задачи, такие как обработка больших объемов данных.

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