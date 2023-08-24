С осени набором россиян на госслужбу займется нейросеть

В Российской Федерации процесс отбора кадров на государственную службу будет осуществляться при помощи нейросети, сообщает AllNW. ru.
С уже наступающей осенью 2023 года специалисты начнут испытания искусственного интеллекта в этой сфере, однако надзор за процессом останется за человеком.
Правительство РФ намерено провести апробацию способностей искусственного интеллекта при отборе сотрудников на госслужбу. Начало эксперимента запланировано на сентябрь текущего года, а его завершение ожидается к ноябрю 2024 года.
Авторы данного проекта стремятся опробовать новые методы кадровой работы, внедряя информационно-коммуникационные технологии. Пилотный опыт будет проведен на базе платформы "Государственные кадры".
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Антон Немкин дополнил, что контроль за процессом отбора кандидатов останется в человеческих руках.
Нейросеть же будет выполнять рутинные задачи, такие как обработка больших объемов данных.
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