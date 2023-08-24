Рыба из Атлантического океана способна "видеть" через собственную кожу

2:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Свежее исследование раскрывает феномен, согласно которому обычная рыба, обитающая в западной части Атлантического океана, способна "видеть" через свою собственную кожу, что позволяет ей мгновенно маскироваться под окружающую среду.

Фото: Lori Schweikert/Duke University

Команда исследователей из Университета Дьюка провела исследование, показав, что рыба-свинья, также известная как рифовая рыба с заостренной мордой, обнаруженная в области между Северной Каролиной и Бразилией, обладает уникальным механизмом сенсорной обратной связи в своей коже. Они выяснили, что эта рыба способна менять цвет кожи на миллисекунды — от жемчужно-белого до коричневого и красного — для быстрой адаптации к изменениям в окружающей среде. Основные результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications во вторник.

В коже рыбы-свиньи содержится особый светочувствительный белок, известный как опсин, который играет роль в своего рода "внутренней поляроидной пленке". Ученые отметили, что этот белок способен воспринимать изменения даже после смерти рыбы, когда зрение уже потеряно.

Биолог из Университета Дьюка Сёнке Йонсен объяснил, что рыбы буквально "фотографируют" свою кожу изнутри, так как им недоступно поворачиваться, чтобы осмотреть себя.

Исследование также показало, что кожа рыбы-свиньи воспринимает свет иначе, чем ее собственные глаза. Это "кожное зрение" или "кожный фоторецептор" может быть распространено и на других животных, таких как осьминоги и гекконы, способных также менять цвет в течение мгновений.

Подчеркнув важность данного открытия, биолог Лори Швейкерт сказал, что вопрос о том, как животные определяют, что они должны принимать во внимание, так существенен для тех существ, которые используют способность менять цвет для маскировки от хищников или привлечения партнеров.

Для проверки своей теории исследователи изучили кусочки кожи и сетчатку рыбы-свиньи под микроскопом. Они обнаружили специализированные клетки, называемые хроматофорами, содержащие пигментные гранулы, способные иметь различные цвета.

Определенные движения этих пигментных гранул формируют цвет кожи. Группируясь вместе, клетка становится более прозрачной, а при разбросанном разукрашивании она темнеет.

Слой светочувствительного белка опсина, находящийся ниже слоя меняющих цвет клеток хроматофоров, регистрирует изменения окружающей среды и цвета, давая животному понимание, как оно выглядит снаружи.

Таким образом, по словам исследователей, рыбы-свиньи не "видят" в обычном смысле слова, но обладают уникальным механизмом "кожного зрения", который помогает им лучше адаптироваться к переменам в окружающей среде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Hogfish Changing Color at the City of Washington Wreck