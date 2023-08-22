Новосибирские разработчики создали систему, которая позволит обнаружить раненого российского солдата на поле боя, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.
В основе системы лежат спецмаячки, которые передают сигнал на БПЛА.
"Как найти раненого солдата и тем более под обстрелом? Наша система позволяет расположить маячок на солдате, найти раненого с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сохранить ему жизнь", — рассказал лидер проекта, основатель компании SurruS Андрей Жуков "Известиям".
Беспилотник для поиска раненого солдата можно использовать в условиях, когда на поле боя идёт обстрел. Если же "затишье", то разработчики представили специальный прибор с антенной, который "ведёт" поисковую группу на маячок военного.
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