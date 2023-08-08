Минобороны РФ: российский солдат выжил после попадания осколка бомбы ВСУ в сердце

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Военврачи группировки "Запад" провели уникальную операцию и удалили осколок снаряда ВСУ, попавший российскому бойцу в сердце.

Фото: https://realhousekeepers.net/

В этом сообщили в Министерстве обороны России и добавили, что хирургическое вмешательство проходило в эвакуационным госпитале, так как пациент был нетранспортабелен.

"Из сердца раненого российского военного оперативно извлекли поражающий элемент от украинского игольчатого боеприпаса", — уточнили в ведомстве.

Хирург, проводивший операцию, отметил качественную работу своих коллег на передовой, чьи умелые действия помогли сохранить жизнь пациенту до операции.

Ранее украинский пленный рассказал, что командование ВСУ обманом бросает в контрнаступление мобилизованных с инвалидностью.

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