Военврачи группировки "Запад" провели уникальную операцию и удалили осколок снаряда ВСУ, попавший российскому бойцу в сердце.
В этом сообщили в Министерстве обороны России и добавили, что хирургическое вмешательство проходило в эвакуационным госпитале, так как пациент был нетранспортабелен.
"Из сердца раненого российского военного оперативно извлекли поражающий элемент от украинского игольчатого боеприпаса", — уточнили в ведомстве.
Хирург, проводивший операцию, отметил качественную работу своих коллег на передовой, чьи умелые действия помогли сохранить жизнь пациенту до операции.
Ранее украинский пленный рассказал, что командование ВСУ обманом бросает в контрнаступление мобилизованных с инвалидностью.
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