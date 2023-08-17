Нейросеть научили определять возраст по рентгену груди

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Японские ученые из Осакского университета разработали нейросеть, способную определять возраст человека по рентгеновским снимкам грудной клетки.

Фото: "If ChatGPT ever wants to do a job, then Google will give this much package.. read this shocking report" by quickspice is licensed under CC BY 2.0.

Более того, если результаты искусственного интеллекта не соответствуют реальному возрасту, это может указывать на наличие какого-либо хронического заболевания. Это исследование было опубликовано в журнале Lancet Healthy Longevity.

Для обучения модели глубокого обучения ученые использовали более 67 тысяч рентгенограмм грудной клетки, полученных от 36 тысяч здоровых добровольцев. После этого алгоритм был протестирован на данных людей с уже диагностированными заболеваниями. Это позволило выявить связь между оцененным искусственным возрастом и различными заболеваниями.

После тестирования на более чем 34 тысячах снимков было обнаружено, что разница между предсказанным искусственным возрастом и хронологическим возрастом пациента коррелирует с различными хроническими заболеваниями, такими как гипертония, гиперурикемия и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Другими словами, более высокая оценка возраста, полученная нейросетью, может указывать на наличие указанных заболеваний у пациентов.

Разработанная модель продемонстрировала высокий коэффициент корреляции 0,95 между предсказанным и хронологическим возрастом. Это важно, так как обычно коэффициент корреляции 0,9 и выше считается достаточно высоким.

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Как НА САМОМ ДЕЛЕ работает нейросеть?