Британская секретная военная база Портон-Даун начала готовиться к очередной пандемии. На этот раз речь идёт о так называемой Болезни Х. Учёные уже разрабатывают варианты защиты от новых вирусов, которые могут распространиться по всему миру. Об этом сообщается в материале Sky News.
Исследователи составили список болезней, переносчиками которых являются животных. К ним относятся птичий грипп, оспа обезьян и хантавирус. Однако какая именно инфекция вызовет следующую пандемию на данный момент неизвестно, поэтому новое заболевание назвали "Болезнь X".
"Мы уже приступили к разработке вакцин и терапевтических средств, чтобы справиться с этим", — сообщила профессор Дженни Харрис.
В материале Mirror также отметили, что новые препараты можно будет адаптировать для "Болезни X" в течение 100 дней после её обнаружения.
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