На военной базе Портон-Даун начали готовиться к пандемии "Болезни X"

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Британская секретная военная база Портон-Даун начала готовиться к очередной пандемии. На этот раз речь идёт о так называемой Болезни Х. Учёные уже разрабатывают варианты защиты от новых вирусов, которые могут распространиться по всему миру. Об этом сообщается в материале Sky News.

Фото: news.myseldon.com

Исследователи составили список болезней, переносчиками которых являются животных. К ним относятся птичий грипп, оспа обезьян и хантавирус. Однако какая именно инфекция вызовет следующую пандемию на данный момент неизвестно, поэтому новое заболевание назвали "Болезнь X".

"Мы уже приступили к разработке вакцин и терапевтических средств, чтобы справиться с этим", — сообщила профессор Дженни Харрис.

В материале Mirror также отметили, что новые препараты можно будет адаптировать для "Болезни X" в течение 100 дней после её обнаружения.

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