Невролог предупредил об опасности постковидного синдрома: "Поражает любые органы"

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пандемия COVID-19 официально закончилась. Такое решение было принято Всемирной Организацией Здравоохранения. Однако появилась новая проблема — постковидный синдром, который поражает около 20 процентов людей, перенёсших инфекцию. Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов в беседе с Pravda.Ru рассказал об опасности данного состояния и предупредил, что оно развивается в течение 12 недель после заболевания.

Фото: pixabay.com

Постковидный синдром сопровождается следующими признаками:

парализующая слабость;

одышка, неполный вдох;

тяжесть в груди;

головные, мышечные и суставные боли;

потеря силы в мышцах;

потеря обоняния, искажение запахов, вкуса;

выпадение волос и зубов;

высыпания на коже у людей, которые никогда не страдали аллергией.

Кроме того, многие пациенты жалуются на туман в голове, дезориентацию в пространстве, нарушение сна, тревожные расстройства. Некоторые испытывают панические атаки и даже галлюцинации. Может возникнуть сахарный диабет, обостряются опухолевые заболевания.

"Постковидный синдром может поразить любую систему. Под угрозой оказываются все органы человека. Течение также бывает совершенно разное: как волнообразное, то есть симптомы нарастают и пропадают, так и постоянное", — объяснил Орлов.

Для определения "постковида" врачи собирают полный анамнез и выясняют, могут ли эти симптомы быть характерны для пациента, поскольку при данном синдроме проблемы возникают резко, без видимой причины. Также при данном заболевании привычные лекарства становятся бесполезными.

"Обычные препараты не работают. То есть это второй очень важный признак того, что мы имеем дело с постковидным синдромом. У разных людей всё это проявляется по-разному. И, соответственно, нужен индивидуальный подход к каждому пациенту", — указал невролог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Здоров, но болен. Постковидный синдром