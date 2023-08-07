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На международном цифровом форуме в Астане обсудят роль искусственного интеллекта

2:49
Наука

В октябре этого года в Астане (Казахстан) состоится международный технологический форум "Цифровой мост". Это престижное мероприятие станет местом проведения дискуссий, посвященных ключевой роли искусственного интеллекта в современном стремительно развивающемся мире. Об этом событии сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

На международном цифровом форуме в Астане обсудят роль искусственного интеллекта
Фото: publicdomainpictures.net

Форум Digital Bridge 2023, который пройдет в столице Казахстана 12 и 13 октября, станет жемчужиной технологического ландшафта Центральной Азии. Главной темой форума станет всестороннее изучение многогранного влияния искусственного интеллекта в современную эпоху. Это многозначительное заявление вплетено в саму ткань мероприятия.

Список приглашённых — это список лидеров мысли и первопроходцев. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет присутствовать на мероприятии наряду с международными корпоративными магнатами, экспертами в области ИТ-инноваций и передовыми венчурными капиталистами.

Тщательно продуманная двухдневная программа включает в себя пленарное заседание большой важности, а также около 30 панельных дискуссий с участием выдающихся международных докладчиков. В ходе этих диалогов будет рассмотрен широкий спектр перспектив, подписаны важнейшие соглашения, отмечены выдающиеся стартапы, инновационные проекты и предприимчивые визионеры.

"Проявляя синергию между технологиями и человеческой изобретательностью, искусственный интеллект играет ключевую роль в гобелене современного общества", — подчёркивается в официальном заявлении.

Digital Bridge 2023, выступая в роли интеллектуального тигля, призван определить точное равновесие между технологическим прогрессом и человеческой изобретательностью.

Этот форум, который называют платформой непревзойденного значения, предоставляет эксклюзивную возможность собраться знаменитостям и экспертам отрасли, чтобы поделиться своей совокупной мудростью. Предполагается, что в результате совместной работы будет создан гобелен, в котором искусственный интеллект станет движущей силой человеческого прогресса.

По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина, "эта евразийская страна обладает огромным потенциалом для инновационного роста в этой области".

Неизменная приверженность страны новаторским разработкам открывает путь в будущее, где искусственный интеллект будет использоваться для коллективного улучшения жизни человечества.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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