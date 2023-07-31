Американские учёные узнали, когда появился обычай целоваться в губы

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования учёных доказывают, что романтический поцелуй изобрели не в Индии за 1500 лет до нашей эры, а на тысячу лет раньше. О том, как на протяжении веков менялась древняя традиция, рассказало в статье РИА Новости.

Фото: ru.fifa. com

Недавно американские учёные провели обширное кросс-культурное исследование среди народов по всему миру и выяснили, что только у 77 из них принято намеренно прикасаться губами к губам партнёра во время любовных утех.

Авторы работы также обнаружили в выделенном из зубов неандертальца, который пролежал в испанской пещере 48 тысяч лет, генетическом материале ДНК бактерии, которые вызывают воспаление дёсен и у современных людей. На основании этого было сделано предположение, что в те времена оба вида Homo часто вступали в интимную связь и целовались.

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Краткая история поцелуя: как и почему мы это делаем?