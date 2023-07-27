Открыто антибактериальное свойство муравьиного мёда

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе недавних исследований было установлено, что мед австралийских муравьев обладает необычайными стерилизующими свойствами, что представляет собой загадочную проблему для ученых в связи с отсутствием традиционных антимикробных средств.

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Скрытые производители меда

Помимо пчел, многие другие насекомые способны производить вещества, напоминающие мед. В частности, коренным жителям Австралии давно известно вещество, вырабатываемое местными муравьями. Они использовали его как в пищу, так и в лечебных целях.

Изучение лекарственного потенциала

Как сообщается в публикации в журнале PeerJ, ученые из Сиднейского университета поставили перед собой задачу проверить и изучить свойства этого интригующего вещества. Муравьи, отвечающие за производство меда, имеют специализированных рабочих, которые потребляют нектар и накапливают питательные вещества в брюшной полости.

В результате они превращаются в "бочки", подвешенные на стенках муравейника. При нехватке пищи их собратья используют их запасы, срыгивая мед для поддержания жизнедеятельности колонии. Именно этих особенных особей местные жители отлавливают ради ценного меда.

Мощное оружие против бактерий

Особый интерес исследователей вызвало изучение возможностей муравьиного меда для лечения ран. В лаборатории они провели ряд экспериментов, в результате которых выяснилось, что даже 8-процентный раствор этого меда способен эффективно уничтожать бактерии золотистого стафилококка — штамм, известный тем, что поражает раны и обладает высокой устойчивостью к антибиотикам.

Расшифровка тайны антибактериального действия

Несмотря на впечатляющие антибактериальные свойства, муравьиный мед содержит минимальное количество привычных антимикробных агентов, таких как перекись водорода или метилглиоксаль. Конкретные вещества, ответственные за антимикробное действие, остаются неясными, что и послужило поводом для продолжения этого исследования.

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