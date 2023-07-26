Ученые нашли новых жителей Енисея

3:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Река Енисей, величественно протекающая через центральную часть России, давно привлекает внимание исследователей. Недавно группа опытных ученых из Красноярского научного центра СО РАН отправилась в новаторское путешествие, чтобы изучить подводный мир водных беспозвоночных, обитающих на водяном мхе реки. В результате проведенных исследований было обнаружено не только девять ранее неизвестных видов кадочных мух, но и пролился свет на значение этих насекомых в экосистеме Енисея.

Фото: pixabey.com

Каддисферы — мелкие насекомые, проводящие большую часть жизни в воде в личиночной стадии, — относятся к одному из многочисленных отрядов насекомых, обитающих в реке Енисей.

Совместно со специалистами Красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и Сибирского федерального университета ученые провели тщательную оценку видового состава кадочных мух на водном мхе в реке Енисей. Кроме того, они провели глубокий анализ литературы начала прошлого века, посвященной изучению бентосных беспозвоночных реки Енисей. Результаты оказались поразительными.

Среди вновь обнаруженных кадочных мух, ставших домом для реки Енисей, шесть видов относятся к семейству Limnephilidae, известному как "северные" кадочные мухи. В частности, наиболее многочисленным на водяном мхе оказался вид Apatania crymophyla, обычно называемый "апатанией".

Эти апатании в личиночной форме служат важнейшим источником питания для арктического хариуса — одного из ключевых видов рыб, обитающих в реке Енисей.

Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН ранее обнаружили, что арктический хариус является важным источником незаменимых жирных кислот для человека. Процветание популяции кадочных мух на водяном мхе потенциально может способствовать увеличению численности арктического хариуса.

Однако причины доминирования апатаний на водяном мхе остаются неясными и требуют дальнейшего изучения, на что обратили внимание специалисты "Красноярского научного центра".

По мнению старшего научного сотрудника Института биофизики СО РАН Татьяны Зотиной, оценка видового состава биоты необходима для понимания функциональной структуры сообщества, его современного состояния, устойчивости к внешним воздействиям и планирования природоохранных мероприятий.

До настоящего времени основное внимание уделялось изучению прибрежного зообентоса, в результате чего сообщество беспозвоночных, обитающих на водном мхе в реке Енисей, оставалось без внимания. Однако недавнее исследование показало наличие разнообразного и многочисленного сообщества личинок кадочных червей на водном мхе, что позволило привлечь внимание ученых к этим жизненно важным организмам.

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