JoAD: Самый молодой пациент с болезнью Альцгеймера обнаружен в Китае

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Неврологи одной из клиник памяти в Китае поставили принципиально новый диагноз, определив у 19-летнего пациента болезнь Альцгеймера. Это самый молодой человек в мире, получивший такой диагноз, что проливает свет на сложности этого заболевания.

Фото: Минздрав России

Изучение семейной болезни Альцгеймера

Как правило, у пациентов в возрасте до 30 лет болезнь Альцгеймера может быть обусловлена патологическими генными мутациями, что позволяет отнести их к категории семейной болезни Альцгеймера (FAD). Чем моложе человек на момент постановки диагноза, тем выше вероятность наследования дефектного гена в качестве первопричины заболевания.

Загадка китайского случая

Однако в данном конкретном случае исследователям из Столичного медицинского университета в Пекине не удалось обнаружить ни обычных мутаций, ответственных за раннюю потерю памяти, ни подозрительных генов в ходе полногеномного поиска. Это представляет собой загадку, поскольку ни у кого из членов семьи 19-летнего подростка не было в анамнезе болезни Альцгеймера или деменции. Кроме того, у подростка не было других заболеваний, инфекций или травм головы, которые могли бы объяснить его внезапное снижение когнитивных способностей.

Путь вперед

Этот беспрецедентный случай подчеркивает необходимость дальнейших исследований и длительного наблюдения для подтверждения диагноза молодого человека. Команда врачей подчеркнула, что состояние пациента ставит под сомнение наши представления о типичном возрасте начала болезни Альцгеймера. Исследование было опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease.

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Болезнь Альцгеймера - причины, симптомы, патогенез, лечение