GRL: Гигантские волны обнаружены на краю магнитосферы Юпитера

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

В плазме на границе магнитосферы Юпитера были обнаружены гигантские волны, о чем недавно узнали ученые из миссии Juno.

Фото: Фото: CC0 Public Domain (не указывать)

Разгадка тайны магнитосферы Юпитера

Космический аппарат Juno собрал бесценные данные, свидетельствующие о том, что во время обращения вокруг массивной планеты он регулярно сталкивается с этими невидимыми волнами, известными как волны Кельвина-Гельмгольца. Эти волны играют важнейшую роль в переносе массы и энергии от солнечного ветра к планетарной среде Юпитера, что позволяет астрономам получить важнейшее представление об этом увлекательном процессе.

Выводы астрофизика Джейка Монтгомери

Астрофизик Джейк Монтгомери из Техасского университета в Сан-Антонио (UTSA) и Юго-Западного исследовательского института (SwRI) подчеркивает, что нестабильности Кельвина-Гельмгольца являются фундаментальными физическими процессами, возникающими при взаимодействии солнечного и звездного ветра с планетарными магнитными полями в Солнечной системе и за ее пределами.

Наблюдения "Юноны" предоставили убедительные доказательства того, что эти волны играют активную роль во взаимодействии солнечного ветра с Юпитером.

Последствия обнаруженния волн

Интересно, что во время нескольких пересечений "Юноной" магнитопаузы исследователи не обнаружили этих волн. Это наблюдение имеет существенное значение, поскольку изучение условий, в которых генерируются эти волны, может пролить свет на их образование, что может иметь более широкое значение для понимания морщин на гелиопаузе — границе между солнечным ветром и межзвездным пространством.

Данное исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, является важной вехой в поисках знаний об окружающих нас небесных телах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Kelvin-Helmholtz Instability - Sixty Symbols