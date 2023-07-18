РИА Новости: астрономы оценили риск удара астероида в ближайшем будущем

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Еженедельно космические объекты проходят в пределах орбиты Земли, что побуждает учёных продолжать оценивать риск столкновения с астероидами. Об этом рассказало РИА Новости.

Фото: revistafuturoags.mx

Летом 2004 года американские астрономы обнаружили астероид, находящийся на расстоянии приблизительно 170 миллионов километров от Земли. Данный космический объект имеет диаметр в несколько сотен метров. Была определена его орбита. Учёные считают, что этот астероид является самым опасным из всех известных в космическом пространстве.

Ожидается, что в апреле 2029 года он приблизится к Земле наиболее близко — на расстояние около 38 тысяч километров. В этот момент его можно будет наблюдать на небе как очень яркую звезду.

Астероид обладает способностью гарантированно достичь орбиты Земли. Его падение приведёт к разрушительным последствиям, охватывающим территорию, сравнимую с площадью Российской Федерации.

Когда астероид Апофис достигнет максимального сближения с Землей, его будут исследовать с помощью специального космического аппарата, который проанализирует минеральный состав объекта и определит наличие воды.

В случае угрозы для планеты потребуется запуск ракеты с ядерной боеголовкой для уничтожения объекта, чтобы он разлетелся на мелкие осколки и не представлял опасности для планеты.

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