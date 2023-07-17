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Астроном рассказал, представляет ли опасность для жителей Земли астероид Апофис

1:13
Наука

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе оценил, насколько вероятно столкновение астероида Апофис с Землёй.

Астроном рассказал, представляет ли опасность для жителей Земли астероид Апофис
Фото: Pixabay

Как сообщает сайт Москва 24, весной 2029 года астероид Апофис пролетит мимо Земли на расстоянии 32 тысяч километров.

Эксперт подчеркнул, что опасности для нашей планеты этот астероид не представляет, орбита его хорошо известна учёным, которые точно знают, что он пролетит мимо Земли. Соответственно, никаким столкновением ей это небесное тело не угрожает.

"Чтобы астероид представлял собой угрозу, он должен на Землю упасть. Любое расстояние, на котором он пролетит мимо планеты, является безопасным. Очень любят такую формулировку, что астероид пролетит в опасной близости от Земли. Нет такой опасной близости", — подчеркнул Вибе.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов рассказал, что в случае падения Апофиса на Землю он бы мог уничтожить территорию, равную по площади России.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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