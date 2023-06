Ученые обнаружили шестое массовое вымирание, которое произошло миллионы лет назад

Необычные существа эдиакарского периода были лишены возможности выжить из-за критического снижения уровня кислорода примерно 550 миллионов лет назад, что привело к началу массового вымирания. Недавнее исследование показало существование вымирания, которое предшествовало всем пяти известным массовым вымираниям в истории Земли.

Фото: pixabay.com

Опубликованная в ноябре 2022 года в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, работа объединила исследования, проведенные Вирджинским технологическим институтом и Калифорнийским университетом Риверсайда. В ней делается вывод, что во время эдиакарского периода, длившегося с 635 до 540 миллионов лет назад, вымерло около 80 процентов всех видов животных.

Ведущий исследователь Скотт Эванс в пресс-релизе отмечает:

"Это привело к исчезновению множества видов животных, особенно тех, чьи физические структуры и поведение указывают на зависимость от значительного количества кислорода. Это позволяет предположить, что вымирание произошло под влиянием экологических факторов, как и все другие массовые вымирания, зафиксированные в геологических источниках".

Обнаружение этого массового вымирания укрепляет веру в то, что с начала Кембрийского периода, примерно 539 миллионов лет назад, произошло пять важнейших вымираний. Их называют "большой пятеркой": ордовикско-силурийское вымирание (440 миллионов лет назад), позднедевонское вымирание (370 миллионов лет назад), пермско-триасовое вымирание (250 миллионов лет назад), триасово-юрское вымирание (220 миллионов лет назад) и мелово-палеогеновое вымирание (65 миллионов лет назад).

Приписывание массового вымирания уменьшению количества кислорода не является новой идеей, однако основная причина этого уменьшения кислорода остается неизвестной. Эванс признает:

"У нас нет окончательного ответа на вопрос, как это произошло. Это может быть связано с различными факторами, такими как извержения вулканов, движение тектонических плит или столкновения с астероидами. Тем не менее, мы наблюдаем, что вымершие виды, по-видимому, отреагировали на снижение уровня кислорода в мире".

Отдельное исследование, проведенное Вирджинским технологическим институтом, подчеркивает текущее воздействие уменьшения доступности кислорода на источники пресной воды на планете, что способствует климатическому кризису, который тревожит ученых перспективой еще одного массового вымирания.

Эванс утверждает:

"Наше исследование показывает, что, как и все предыдущие массовые вымирания в истории Земли, это первое массовое вымирание животных было спровоцировано глубоким изменением климата. Это служит еще одним поучительным примером, подчеркивающим опасность продолжающегося климатического кризиса для животного мира".

Теперь, когда мы знаем о значительной потере 80 процентов видов животных миллионы лет назад, интерес к разгадке природы этих существ усилился. Подсказки, заложенные в отпечатках окаменелостей, указывают на присутствие мягкотелых организмов, которые Эванс называет "необычными".

