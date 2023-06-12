Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Ученые обнаружили шестое массовое вымирание, которое произошло миллионы лет назад

Наука

Необычные существа эдиакарского периода были лишены возможности выжить из-за критического снижения уровня кислорода примерно 550 миллионов лет назад, что привело к началу массового вымирания. Недавнее исследование показало существование вымирания, которое предшествовало всем пяти известным массовым вымираниям в истории Земли.

Ученые обнаружили шестое массовое вымирание, которое произошло миллионы лет назад
Фото: pixabay.com

Опубликованная в ноябре 2022 года в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, работа объединила исследования, проведенные Вирджинским технологическим институтом и Калифорнийским университетом Риверсайда. В ней делается вывод, что во время эдиакарского периода, длившегося с 635 до 540 миллионов лет назад, вымерло около 80 процентов всех видов животных.

Ведущий исследователь Скотт Эванс в пресс-релизе отмечает:

"Это привело к исчезновению множества видов животных, особенно тех, чьи физические структуры и поведение указывают на зависимость от значительного количества кислорода. Это позволяет предположить, что вымирание произошло под влиянием экологических факторов, как и все другие массовые вымирания, зафиксированные в геологических источниках".

Обнаружение этого массового вымирания укрепляет веру в то, что с начала Кембрийского периода, примерно 539 миллионов лет назад, произошло пять важнейших вымираний. Их называют "большой пятеркой": ордовикско-силурийское вымирание (440 миллионов лет назад), позднедевонское вымирание (370 миллионов лет назад), пермско-триасовое вымирание (250 миллионов лет назад), триасово-юрское вымирание (220 миллионов лет назад) и мелово-палеогеновое вымирание (65 миллионов лет назад).

Приписывание массового вымирания уменьшению количества кислорода не является новой идеей, однако основная причина этого уменьшения кислорода остается неизвестной. Эванс признает:

"У нас нет окончательного ответа на вопрос, как это произошло. Это может быть связано с различными факторами, такими как извержения вулканов, движение тектонических плит или столкновения с астероидами. Тем не менее, мы наблюдаем, что вымершие виды, по-видимому, отреагировали на снижение уровня кислорода в мире".

Отдельное исследование, проведенное Вирджинским технологическим институтом, подчеркивает текущее воздействие уменьшения доступности кислорода на источники пресной воды на планете, что способствует климатическому кризису, который тревожит ученых перспективой еще одного массового вымирания.

Эванс утверждает:

"Наше исследование показывает, что, как и все предыдущие массовые вымирания в истории Земли, это первое массовое вымирание животных было спровоцировано глубоким изменением климата. Это служит еще одним поучительным примером, подчеркивающим опасность продолжающегося климатического кризиса для животного мира".

Теперь, когда мы знаем о значительной потере 80 процентов видов животных миллионы лет назад, интерес к разгадке природы этих существ усилился. Подсказки, заложенные в отпечатках окаменелостей, указывают на присутствие мягкотелых организмов, которые Эванс называет "необычными".

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

АНТРОПОЦЕН - путь к истреблению | Шестое массовое вымирание
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы наука
Новости
Врач объяснил, какие заболевания могут переносить российские комары
Глава МИД Чехии настаивает на ослаблении влияния России в Африке
"ТурПром": туристы из РФ попали в ловушку в Таиланде и не могут вернуться домой
Sohu: Россия помогла раскрыть одну странность золотого запаса США
Народные методы борьбы с тлей
"Турпром": в Таиланде началась паника из-за резко увеличившегося числа смертей
ATH: РФ заранее извинилась перед Турцией за жестокость ответа Украине
Врач-гастроэнтеролог Бастракова: в каком виде надо есть сало
Почему автомобиль вдруг неожиданно начинает вибрировать в поворотах
Хабек: отказ Москвы и Киева продлевать договор по газу чреват серьёзными последствиями
Популярное
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.

76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
Онколог назвал семь самых опасных видов рака
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Людей впервые официально удалось омолодить: открыты новые средства, продлевающие жизнь
Людей впервые официально удалось омолодить: открыты новые средства, продлевающие жизнь
Последние материалы
Врач объяснил, какие заболевания могут переносить российские комары
Глава МИД Чехии настаивает на ослаблении влияния России в Африке
"ТурПром": туристы из РФ попали в ловушку в Таиланде и не могут вернуться домой
Sohu: Россия помогла раскрыть одну странность золотого запаса США
Народные методы борьбы с тлей
"Турпром": в Таиланде началась паника из-за резко увеличившегося числа смертей
Ученые обнаружили шестое массовое вымирание, которое произошло миллионы лет назад
ATH: РФ заранее извинилась перед Турцией за жестокость ответа Украине
Врач-гастроэнтеролог Бастракова: в каком виде надо есть сало
Почему автомобиль вдруг неожиданно начинает вибрировать в поворотах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников