Три сильные вспышки произошли на Солнце 16 июля, ожидаются ещё мощнее

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В Институте прикладной геофизики имени академика Е.К. Фёдорова сообщили о трёх мощных вспышках на Солнце, которые были зарегистрированы в воскресенье, 16 июля.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

По словам учёных, в 11:26 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зафиксирована вспышка М1.1, которая не прекращалась в течение 14 минут.

"Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", — отмечается на сайте Института.

Как пояснили специалисты, вечером 16 июля удалось определить две новые вспышки — М1.8 и М4.0. В прогнозе космической погоды сказано, что в ближайшее время могут произойти вспышки класса X, характеризующиеся ещё большей силой. Эксперты предупредили о возможных проблемах с КВ-радиосвязью.

Ранее журналисты Daily Star заявили, что учёные прогнозируют солнечную бурю в 2025 году, способную привести к отключению интернета на планете. Исследователи обеспокоены появлением новых пятен и вспышек на Солнце, уточняется в статье.

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