Daily Star: в 2025 году солнечная буря может привести к отключению интернета на Земле

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После достижения пика солнечного цикла на Земле может произойти "интернет-апокалипсис", сообщает Daily Star со ссылкой на учёных.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Эксперты объяснили возможное отключение интернета мощной солнечной бурей, которая прогнозируется на 2025 год, сказано в статье. По информации издания, учёные также обеспокоены тем, что на Солнце появляются новые пятна и извержения.

"На Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может вызвать "интернет-апокалипсис", — подчёркивается в публикации.

Специалисты допустили, что интернет прекратит существовать в прежнем виде. Как отмечается в материале, электромагнитные импульсы, которые содержатся в солнечных бурях, способны привести к разрушительным последствиям и повреждению энергетических систем на планете.

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