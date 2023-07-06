ООН разрешила выброс радиоактивной воды с "Фукусимы" в Тихий океан

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

После 12 лет, прошедших с момента ядерной катастрофы на АЭС "Фукусима", ООН выдала Японии разрешение на сброс очищенной радиоактивной воды в воды Тихого океана. Это решение, как сообщается на сайте МАГАТЭ, основано на выводах экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые считают, что контролируемый и постепенный сброс очищенной воды Фукусимы не представляет значительного риска.

Фото: naked-science.ru

Дилемма вокруг радиоактивной воды

В течение многих лет ученые обсуждали, как справиться с накоплением сточных вод после катастрофы на Фукусиме. Было построено около 1 000 специализированных резервуаров для хранения огромных объемов воды, которая использовалась для охлаждения реакторов во время цунами.

В настоящее время очищенные сточные воды хранятся в специально отведенной зоне в количестве более 1,3 миллиона тонн. Значительная часть воды была очищена, из нее удалено большинство радиоактивных нуклидов. Однако остается сложный вопрос — наличие трития, слабо радиоактивного изотопа водорода, который трудно выделить из воды.

Противоречивые мнения

Не все эксперты разделяют оптимизм МАГАТЭ. Ученые из Китая и Южной Кореи выражают особую озабоченность по поводу возможного радиоактивного загрязнения Тихого океана.

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