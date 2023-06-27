Компания Domino's впервые доставила пиццу с помощью реактивного ранца

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Известная сеть пиццерий Domino's произвела фурор на фестивале Гластонбери, доставив еду с помощью реактивного ранца. Этот инновационный метод доставки, реализованный в партнерстве с Gravity Industries, был применен во время выступления сэра Элтона Джона, добавив зрелищности его культовому исполнению песни "Rocket Man".

Domino's Jet Pack Deliveries

Уникальное партнерство

Domino's успешно воплотила свою идею в жизнь, объединившись с Gravity Industries, новаторским разработчиком реактивных ранцев. Ведущее британское издание The Independent рассказывает об удивлении и восторге, которые испытали посетители фестиваля, увидев, как курьер грациозно спускается с неба, предлагая голодной толпе аппетитные пиццы.

Сотрудничество с Gravity Industries позволило Domino's продемонстрировать свою приверженность инновациям и ориентированным на клиента методам доставки. Объединив передовые технологии с радостью наслаждения вкусной пиццей, бренд создал удивительный и незабываемый опыт для посетителей фестиваля.

Возвышение бренда Domino's

Эта историческая доставка пиццы на реактивном ранце не только покорила публику, но и послужила мощной возможностью для брендинга Domino's. По сообщению The Independent, это событие вызвало значительный резонанс и освещение в СМИ, что повысило узнаваемость и охват бренда. Ассоциируя свое имя со смелой и футуристической концепцией, Domino's укрепила свою репутацию лидера отрасли, использующего новые подходы к удовлетворению потребностей клиентов.

Реактивный ранец: Чудо инженерной мысли

Изготовленный на заказ реактивный ранец, используемый для доставки, представляет собой чудо инженерной мысли, стоимость которого оценивается примерно в 400 000 долларов США. Компания Domino's осознала огромный потенциал использования такой нетрадиционной технологии для революционного изменения системы доставки. Хотя в настоящее время этот метод может считаться необычным, компания рассматривает его как перспективное направление для будущего применения и развития своих технологических возможностей.

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