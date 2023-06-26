Российские биологи нашли на территории Алтайского края новый вид грибообразных протистов, которые внешне похожи на слизь.
В этих организмах содержится свыше 100 биологически активных веществ, многие из которых способны эффективно бороться с бактериями, сообщает Газета.Ru, ссылаясь на источник в Минобрнауки РФ.
Сотрудникам лаборатории микологии, альгологии и лихенологии Центрального сибирского ботанического сада СО РАН удалось описать обнаруженных протистов. По словам учёных, в будущем это исследование позволит разработать новые лекарственные препараты против опасных бактерий.
Специалисты также добавили, что среда обитания слизевиков — почва, листовая подстилка, валежная древесина и кора деревьев.
Ранее учёные-микробиологи из Санкт-Петербурга создали лекарство, предназначенное для лечения саркомы мягких тканей, лимфомы, меланомы и рака почек. Действующим веществом препарата стала бактерия стрептококк (Streptococcus Pyogenes).
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