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Микробиологи из ИЭМ Санкт-Петербурга нашли лекарство от рака

1:52
Наука

В петербургском Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) был разработан препарат, предназначенный для лечения различных видов раковых опухолей, таких как саркома мягких тканей, лимфома, остеосаркома, саркома Юинга, меланома, рак почек и другие. Действующим веществом препарата является бактерия стрептококк — Streptococcus Pyogenes. В настоящее время лекарство готово к проведению доклинических испытаний, передаёт Fontanka. ru.

Микробиологи из ИЭМ Санкт-Петербурга нашли лекарство от рака
Фото: Fotodom.ru

Учёные задались вопросом, почему патогенные бактерии могут сосуществовать с нами в течение долгого времени, не вызывая заболеваний. Специалисты предположили, что микроорганизмы способны подавлять развитие раковых клеток, чтобы обеспечить выживание своего "дома" — организма человека.

В ходе исследования на клеточных культурах было выяснено, что анаэробные бактерии, которые не требуют кислорода для своей жизнедеятельности, могут проживать и размножаться в злокачественных новообразованиях. Так они получают питательные вещества, выделяемые из некротических клеток опухоли.

Исследователи из ИЭМ разработали препарат, основанный на стрептококках, способных разрушать раковые клетки. Геномы этих бактерий были изменены таким образом, чтобы они лишались свойств, способных вызвать патологию в организме человека.

В экспериментах на клеточных культурах препарат показал обнадёживающие результаты. Учёные уверены, что благодаря современным технологиям геномного редактирования появилась возможность создания нового поколения безопасных и эффективных бактериальных лекарств, которые могут использоваться как первичная терапия опухолей или в комбинации с другими методами лечения.

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Какие продукты убивают раковые клетки?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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