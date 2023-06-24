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Учёные выяснили, что одиночество приводит к преждевременной смерти

1:43
Наука

Согласно исследованию, проведенному специалистами Харбинского медицинского университета, одиночество стало одним из значимых факторов, способствующих сокращению продолжительности жизни.

Учёные выяснили, что одиночество приводит к преждевременной смерти
Фото: REX/ Shutterstock

Связь между одиночеством и нездоровым образом жизни

Одно из возможных объяснений этого явления заключается в том, что одинокие люди часто не осознают важности ведения здорового образа жизни. Например, приготовление полноценной пищи может показаться непривлекательным, что приводит к необходимости быстро перекусывать и выбирать нездоровую пищу.

Подводные камни социальной изоляции

Люди, изолированные от общества и семьи, склонны к вредным привычкам, таким как чрезмерное употребление алкоголя, и менее склонны к физическим нагрузкам. Кроме того, они меньше времени проводят на свежем воздухе, что еще больше усугубляет негативные последствия их изолированного образа жизни.

Ослабленный иммунитет

Кумулятивное воздействие нездорового образа жизни в сочетании с эффектом изоляции приводит к ослаблению иммунитета и повышенной восприимчивости к хроническим заболеваниям. Более того, замкнутость одиноких людей не позволяет им своевременно обращаться за медицинской помощью, что еще больше ухудшает состояние их здоровья.

За гранью физической изоляции

Важно отметить, что одиночество можно испытывать даже тогда, когда человек не находится в физической изоляции. Это субъективное чувство, которое может сохраняться даже в присутствии семьи, близких друзей или коллег, оставляя человека с ощущением внутренней разобщенности и непонимания.

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Для тех, кто чувствует себя одиноким
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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