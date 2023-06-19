Express: в пустыне Наска нашли изображение возможной фигуры пришельца

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Учёные из Ямагатского университета в Японии задействовали искусственный интеллект (ИИ), чтобы расшифровать известные всему миру геоглифы на пустынном плато Наска, расположенном на юге Перу. Об этом пишет издание Express.

Фото: express.co.uk

После анализа рисунков ИИ обнаружил изображение странной "инопланетной" фигуры, которую ранее не заметили. Сами геоглифы на плато Наска, называемые учёными земляными линиями, были созданы примерно между 500 годом до нашей эры и 500 годом нашей эры. Эти линии поражают своей точностью, и полностью охватить любой из рисунков можно лишь с высоты птичьего полёта.

Изображения на плато Наска создавались путём рытья неглубоких траншей глубиной до 40 сантиметров с удалением верхнего слоя почвы. Это приводило к образованию светлых полос на поверхности земли. Ширина этих траншей-полос достигала 1,35 метра.

Изображения на плато были впервые обнаружены с самолёта в 1939 году, и до сих пор анализ проводился вручную на основе аэрофотосъёмки.

Всего на данном месте около 800 рисунков. В основном они представлены геометрическими фигурами, такими как спирали, треугольники и трапеции. Также можно увидеть рисунки животных и птиц.

Японские учёные смогли обучить искусственный интеллект распознаванию этих изображений. Их усилия были вознаграждены: ИИ обнаружил связи между геоглифами, включая ранее неизвестное изображение инопланетянина.

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Изображения в Перу