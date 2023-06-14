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Lexus LC500 Edge запускается в Японии для 60 счастливых покупателей

3:20
Авто

Невероятно недооцененный Lexus LC500 получит крайне ограниченную специальную версию в Японии. Этот вариант, известный под названием Edge, не следует путать со щедрым кроссовером Ford или гитаристом из U2. Вместо этого его название связано с набором аэродинамических улучшений, отличающихся четкими острыми краями.

Lexus LC500 Edge запускается в Японии для 60 счастливых покупателей
Фото: autoblog. com%2Fphotos%2Flexus-lc500-edge%2F&psig=AOvVaw3qV5HajMuEv4eddyBXMEJF&ust=1686847025902000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwixorb_mMP_AhUNl4sKHWVxC1oQr4kDegUIARDEAQ

Несколько визуальных отличий отличают Lexus LC500 Edge от стандартных купе и кабриолетов LC. Самым заметным из них является черное крыло, прикрепленное к задней панели.

При ближайшем рассмотрении можно также заметить наличие двух крыльев на переднем бампере, расположенных по обе стороны от колесных колодцев. Эти канарды генерируют воздушные вихри, эффективно управляя воздушным потоком вдоль боков автомобиля, что приводит к улучшению маневренности и повышению устойчивости рулевого управления, как подтвердили в Lexus.

Что действительно восхищает, так это метод, используемый для интеграции этих каналов в фасцию. Lexus берет готовые фасции прямо с конвейера и подвергает их процессу литья из смолы, изменяя таким образом их существующую форму. Компания с гордостью называет эту технику "первой в мире" в области серийных автомобилей.

Эксклюзивная отделка в цвете Hakugin, сочетающем матовый бело-серебристый кузов с черной крышей и черными зеркалами, делает Lexus LC500 Edge поистине уникальным. Его интерьер демонстрирует однотонный темно-синий цвет под названием Katsuiro, вдохновленный традиционными японскими методами окрашивания индиго.

В дополнение к эстетическим улучшениям, модель Edge имеет несколько механических изменений под своим гладким металлическим листом. Задние алюминиевые детали подвески стали более полыми, чтобы уменьшить неподрессоренную массу и улучшить отзывчивость. Кроме того, Lexus утверждает, что были внесены изменения в люфт шестерни заднего дифференциала и уменьшена изменчивость работы двигателя. Хотя специфика этих изменений остается нераскрытой, описание подразумевает тщательную инженерную проработку. Однако важно отметить, что не сообщалось о повышении мощности 471-сильного 5,0-литрового двигателя V8 с естественным наддувом. Прототипы Edge были тщательно разработаны на испытательном треке Toyota Technical Center в Шимояме.

Для японского рынка будет выпущено всего 60 экземпляров LC500 Edge. Счастливчики будут выбраны с помощью лотереи, и у заинтересованных лиц есть время до 27 июня, чтобы принять участие. Естественно, обязательным условием для участия в лотерее является проживание в Японии, что весьма прискорбно. Те, кому посчастливится быть выбранным, получат привилегию стать владельцем этого замечательного автомобиля по цене ¥17 600 000, что эквивалентно $125 560 по сегодняшнему весьма выгодному обменному курсу.

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2024 Lexus LC 500 Edge Limited Edition- Lexus revamped the engine and suspension.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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