Краска сломала здание: причины трагедии в США

5:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Трагический инцидент, произошедший 29 мая в городе Давенпорт, штат Айова, был связан с обрушением внешней центральной части шестиэтажного здания столетней давности. Это печальное событие привело к тому, что внутренние помещения квартир оказались под воздействием стихии и унесло жизни трех человек. Здание, построенное в архитектурном стиле ренессансного возрождения с использованием кирпича и стали, ранее было внесено в Национальный реестр как исторический объект. С 1980-х годов оно служило жилым комплексом с торговыми помещениями на первом этаже. Однако из-за неустойчивости оставшейся конструкции городские власти решили снести поврежденное здание.

Фото: abcnews.go. com/US/demolition-underway-site-deadly-iowa-apartment-building-collapse/story?id=100010002

Хотя конкретная причина обрушения здания пока официально не объявлена, в нескольких отчетах, включая отчеты Associated Press и The New York Times, говорится о наличии давних дефектов, которые требовали немедленного внимания. Жильцы на протяжении многих лет выражали обеспокоенность по поводу безопасности конструкции, а также проблем с кондиционерами, водопроводом и электрическими системами. До инцидента власти обнаружили утечку газа и воды, причем вода просачивалась через несколько этажей, что указывает на существовавшие ранее проблемы.

Жильцы уже ощутили ущерб от воды, а некоторые жильцы выразили опасения по поводу возможного обрушения здания. Так, одна из жительниц поделилась своим опытом обрушения ванной комнаты еще в декабре. Директор по развитию и обслуживанию микрорайонов города Давенпорт Рич Освальд на пресс-конференции после обрушения сообщил, что на момент катастрофы в здании велись наружные ремонтные работы. Однако жители сетовали на то, что эти усилия были предприняты слишком поздно.

Расследование

Расследование, проведенное инспекторами и частным инженером-строителем 23 мая, показало, что окрашенный кирпичный фасад, который в последние годы был окрашен в багрово-красный цвет, оторвался от внутренней стены и находится на грани неминуемого обрушения. Внутренняя стена потеряла устойчивость и проявила признаки деформации. Для обеспечения дополнительной поддержки инженер-конструктор рекомендовал установить стальную колонну, чтобы выдержать вес пострадавшей стены. 25 мая городские инспекторы сделали фотографии, на которых видно пустоту между фасадом и внутренней стеной, где были обнаружены раскрошенные кирпичи.

По данным газеты The Architect's Newspaper, кирпичи начали падать с фасада здания еще в августе 2020 года, что привело к закрытию тротуара в этом районе. Анализ, проведенный газетой, показал, что обрушившаяся стена была единственной, которая была покрашена, и хотя кирпич явно пострадал до покраски, недышащие краски могут задерживать влагу внутри кирпичей. Влага обычно проходит через стены здания, поскольку кирпич имеет пористую структуру, позволяющую ему впитывать и затем высушивать воду. Однако если влага не может испаряться из-за слоя краски, она накапливается со временем, что приводит к разрушению кирпича. Покраска кирпича часто вредит его долгосрочному здоровью, поскольку она ограничивает испарение влаги.

Возможные проблемы

Кроме того, накоплению воды в стенах могут способствовать и другие факторы. Например, проблемы могут возникнуть во время самого процесса укладки. Избыток воды в растворной смеси приводит к ее усадке при высыхании, в результате чего образуются отверстия, через которые проникает вода. Аналогично, если не удалить излишки раствора с обратной стороны кирпичей, вода, которая обычно стекает, задерживается, что приводит к разрушению атмосферостойкого барьера здания и, в конечном итоге, к утечке воды.

Если вы являетесь владельцем дома с окрашенным кирпичом, необходимо определить, есть ли утечка воды. Хотя мы не располагаем точными сведениями о конструкции здания в Айове, инспекторы и инженеры, несомненно, изучают причины его обрушения. Однако если вы хотите оценить свою собственную ситуацию, McGill Restoration советует обратить внимание на такие признаки, как образование пузырей на наружной поверхности, эрозия растворных швов или трудности с удалением краски. Для безопасного решения этой проблемы и минимизации дальнейшего вреда для конструкции рекомендуется обратиться к профессионалам, которые могут применить такие методы, как соскабливание, пескоструйная обработка, мойка под давлением или использование химикатов для удаления краски.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

VIDEO: Security camera catches partial collapse of Davenport building