Косметолог посоветовала россиянкам спокойнее относиться к рекламе "чудодейственных" кремов

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

По словам косметолога Натальи Николаевой, крема для ухода за лицом, обещающие эффект лазера или ботокса, едва ли смогут помочь его добиться.

Фото: pixabay. com

Эксперт уверена, что подобные громкие надписи на упаковках косметики — не более, чем уловки маркетологов, которые пользуются достаточно агрессивной рекламой для привлечения внимания к своей продукции.

Специалист напомнила, что крем просто физически не может сделать с кожей то, что может сделать аппаратная или инъекционная косметология.

"Меня очень умиляет название "крем-ботокс" или "лазер-крем". Давайте оставим классической косметологии делать лазер или ботокс"", — предложила Николаева в программе "О самом главном" (канал "Россия 1").

Косметолог напомнила, что бывает и другая крайность, когда крем заявлен как "универсальный". Такое средство, по мнению эксперта, бесполезно.

"Как правило, если это "от всего", то оно "ни от чего"", — объяснила Николаева.

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