По словам косметолога Натальи Николаевой, крема для ухода за лицом, обещающие эффект лазера или ботокса, едва ли смогут помочь его добиться.
Эксперт уверена, что подобные громкие надписи на упаковках косметики — не более, чем уловки маркетологов, которые пользуются достаточно агрессивной рекламой для привлечения внимания к своей продукции.
Специалист напомнила, что крем просто физически не может сделать с кожей то, что может сделать аппаратная или инъекционная косметология.
"Меня очень умиляет название "крем-ботокс" или "лазер-крем". Давайте оставим классической косметологии делать лазер или ботокс"", — предложила Николаева в программе "О самом главном" (канал "Россия 1").
Косметолог напомнила, что бывает и другая крайность, когда крем заявлен как "универсальный". Такое средство, по мнению эксперта, бесполезно.
"Как правило, если это "от всего", то оно "ни от чего"", — объяснила Николаева.
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