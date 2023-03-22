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Ирина Гусакова

Эксперт: "Масло для лица можно использовать после нанесения крема"

2:47
Здоровье » Красота

Существует несколько видов масел для лица, каждое из которых имеет свои функции. Растительные масла активно используются для косметических целей. К ним относятся базовые и эфирные масла. Базовые, такие как масло виноградных косточек, зародышей пшеницы, оливковое, абрикосовых косточек, касторовое, чёрного тмина и кокосовое, питают кожу. Эфирные масла применяют для лечения конкретных проблем кожных покровов. Подробнее о пользе масла и особенностях нанесения на лицо рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Эксперт: "Масло для лица можно использовать после нанесения крема"

Разновидности масел для лица

Чтобы правильно выбрать масло, необходимо определить тип кожи.

  • Если кожа сухая, лучше использовать масла с жирными кислотами, такими как Омега-9.
  • Для жирной кожи, наоборот, рекомендуется использовать масла с содержанием Омега-6, которые регулируют выработку кожного жира.
  • Масла шиповника, чёрного тмина, арганы, рисовых отрубей считаются универсальными и подходят для всех типов кожи.
  • Также существуют косметические масляные средства с полезными свойствами, например, против жирного блеска и прыщей.

Однако масло может принести как пользу, так и вред коже. Некоторые масла закупоривают поры и провоцируют образование прыщей. Долгое использование масел может испортить защитный кожный слой, в результате кожа становится сухой и блёклой. Также толстый слой масла, нанесённый на лицо, затрудняет поступление кислорода, что со временем неблагоприятно скажется на качестве кожи.

Как правильно пользоваться маслом?

  1. Нанесите небольшое количество масла на руку.
  2. Разогрейте его между ладонями.
  3. Нанесите на лицо лёгкими, массирующими движениями.
  4. Обработайте всё лицо, включая области вокруг глаз, губы, брови и ресницы.
  5. Смойте остатки масла с лица.

Масло для лица можно использовать по мере необходимости и в качестве последнего этапа ухода за кожей после сыворотки и/или крема.

Данное косметическое средство можно использовать без вреда для кожи, если соблюдать правила.

  • Использовать косметическое средство не чаще двух раз в неделю.
  • Благоприятное время для нанесения — перед сном.
  • Использовать базовые масла, которые даже при частом использовании вреда не причинят.

Не рекомендуется наносить масла как маски, кремы или другие уходовые средства, которые должны оставаться на коже длительное время.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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