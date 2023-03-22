Существует несколько видов масел для лица, каждое из которых имеет свои функции. Растительные масла активно используются для косметических целей. К ним относятся базовые и эфирные масла. Базовые, такие как масло виноградных косточек, зародышей пшеницы, оливковое, абрикосовых косточек, касторовое, чёрного тмина и кокосовое, питают кожу. Эфирные масла применяют для лечения конкретных проблем кожных покровов. Подробнее о пользе масла и особенностях нанесения на лицо рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Чтобы правильно выбрать масло, необходимо определить тип кожи.
Однако масло может принести как пользу, так и вред коже. Некоторые масла закупоривают поры и провоцируют образование прыщей. Долгое использование масел может испортить защитный кожный слой, в результате кожа становится сухой и блёклой. Также толстый слой масла, нанесённый на лицо, затрудняет поступление кислорода, что со временем неблагоприятно скажется на качестве кожи.
Масло для лица можно использовать по мере необходимости и в качестве последнего этапа ухода за кожей после сыворотки и/или крема.
Данное косметическое средство можно использовать без вреда для кожи, если соблюдать правила.
Не рекомендуется наносить масла как маски, кремы или другие уходовые средства, которые должны оставаться на коже длительное время.
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