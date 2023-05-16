Детальная карта дна Мирового океана завершена всего лишь на 25 процентов. Об этом заявили на ассамблее Международной гидрографической организации в Монако. Океан покрывает 75 процентов всей планеты, однако поверхность Марса изучена лучше, чем морские глубины, сообщили учёные. Кроме того, по их данным, подводные вулканы несут смертельную угрозу для подводных лодок.
В январе 2005 года американская субмарина USS San Francisco в районе острова Гуам в Тихом океане врезалась в подводный пик. Спустя шесть лет атомная подлодка ВМС США USS Connecticut проходила в акватории Южно-Китайского моря. Судно врезалось в гору, которая не была отмечена на карте. Несколько членов экипажа пострадали в результате удара, но ядерный реактор остался невредимым, сообщает РИА Новости.
Специалистам из США и Южной Кореи удалось разработать алгоритм повышения точности спутниковых наблюдений. С помощью космических исследований были обнаружены 19 325 неизвестных ранее подводных вулканов: от 421 метра до 2500 метров высотой. До этого в глобальном каталоге подводных объектов числились 24 643 горы. Учёные полагают, что на дне океана может быть около 55 тысяч пиков выше 2500 метров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".