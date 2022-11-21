Baijiahao: оборона США не выдержит удара российской атомной подлодки "Борей"

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Борей" оснащена ракетами, которые американские системы противовоздушной обороны (ПВО) не в состоянии перехватить. Об этом заявили китайские эксперты.

Российская АПЛ по многим показателям превосходит американскую субмарину "Огайо". Межконтинентальные ракеты, которые находятся на вооружении "Борея" легко преодолеют оборону США, используя радиолокационные отражатели и средства электромагнитных помех, убеждены в Китае. Кроме этого, ракеты способны менять свою траекторию полёта.

В случае их запуска с АПЛ "Борей" любой город США будет уничтожен, заявили аналитики.

"Эти "подлинные морские боги" действительно пугают США", — говорится в материале Baijiahao.