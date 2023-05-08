Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Балицкий: контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении мешают дожди
МК: угрожающему "убивать русских в любой точке мира" Буданову стоит остерегаться "высокоточного" осуждения
Nature: учёные раскрыли новые секреты с помощью бивней самца шерстистого мамонта
Водителям рекомендуется не садиться в автомобиль: что можно ожидать от разлитой жидкости в багажнике
Врачи назвали лучшее народное средство от бессонницы
Sport24: слова второго куплета песни "Прекрасное далёко" изменили из-за цезуры в СССР
Знаменитости поддержали Романа Костомарова, который впервые вышел на связь после госпитализации: "Ты боец"
РВ: дрон ВСУ снял последний бой русского солдата за "дорогу жизни" у Бахмута
У ВСУ есть шанс наступать лишь на узком участке, у них мало шансов против 500 тысяч русских

Daily Mail: желеобразный шар с яйцами кальмара найден на дне Северного Ледовитого океана

1:26
Наука

Daily Mail сообщает, что желеобразный шар с яйцами кальмара найден на дне Северного Ледовитого океана.

Daily Mail: желеобразный шар с яйцами кальмара найден на дне Северного Ледовитого океана
Фото: https://ru.wikipedia.org/

Во время погружения исследовательской экспедиции была замечена необычная масса в форме желеобразного мешка, который был записан на камеру для дальнейшего изучения. Размер мешка был впечатляющим — он был больше, чем водолаз. При освещении внутренней части мешка фонариком ученые обнаружили 10 яиц кальмара, которые были надежно спрятаны внутри большого шара. Таким образом, кальмары защищают своё потомство от внешних воздействий, создавая для него среду из желеобразной жидкости.

Это явление редкое, потому что обычно моллюск очень хорошо прячет своё потомство. По словам экспертов, такие яйца с сюрпризом были обнаружены в научных наблюдениях всего несколько раз за всю историю подобных наблюдений. Кальмары являются одними из самых загадочных существ в мире океана. Они имеют множество уникальных адаптаций, которые позволяют им выживать в суровых условиях глубоководных районов. Кальмары также известны своими сложными формами коммуникации и интеллектуальными способностями. Однако, из-за своей скрытной природы, они остаются малоизученными существами, что делает каждое новое открытие о них еще более удивительным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"

Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.

Военкор Сладков заявил, что войска ВС России нанесли невиданные по силе удары по объектам ВС Украины
DWN: антироссийские провокации Польши приведут к новой мировой войне с миллионами жертв
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны
ЧВК "Вагнер" остаётся в Артёмовске: Путин, вероятно, вмешался в ситуацию
Пять рекомендаций для контроля уровня холестерина
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
У Бахмута груда уничтоженной техники ВСУ
Военные ВС Румынии умолчали об интересном факте в инциденте с самолётом ВВС Польши
Появилось видео танковой дуэли Т-80 ВС РФ и танка ВСУ
Появилось видео танковой дуэли Т-80 ВС РФ и танка ВСУ
Последние материалы
Врачи назвали лучшее народное средство от бессонницы
Sport24: слова второго куплета песни "Прекрасное далёко" изменили из-за цезуры в СССР
Знаменитости поддержали Романа Костомарова, который впервые вышел на связь после госпитализации: "Ты боец"
РВ: дрон ВСУ снял последний бой русского солдата за "дорогу жизни" у Бахмута
У ВСУ есть шанс наступать лишь на узком участке, у них мало шансов против 500 тысяч русских
Daily Express: хирург Омар Абу-Бакр назвал распространённые симптомы тромбоза
Декоративные колпачки на колесных болтах: снимать или не стоит?
Роман Костомаров впервые опубликовал своё фото после госпитализации: сильно похудел
Защитник Донбасса заявил, что Киев атаковал Кремль для "создания необходимого фона"
USA Today: США передадут Украине танки Abrams со снятым секретным оборудованием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников