Daily Mail: желеобразный шар с яйцами кальмара найден на дне Северного Ледовитого океана

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Daily Mail сообщает, что желеобразный шар с яйцами кальмара найден на дне Северного Ледовитого океана.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Во время погружения исследовательской экспедиции была замечена необычная масса в форме желеобразного мешка, который был записан на камеру для дальнейшего изучения. Размер мешка был впечатляющим — он был больше, чем водолаз. При освещении внутренней части мешка фонариком ученые обнаружили 10 яиц кальмара, которые были надежно спрятаны внутри большого шара. Таким образом, кальмары защищают своё потомство от внешних воздействий, создавая для него среду из желеобразной жидкости.

Это явление редкое, потому что обычно моллюск очень хорошо прячет своё потомство. По словам экспертов, такие яйца с сюрпризом были обнаружены в научных наблюдениях всего несколько раз за всю историю подобных наблюдений. Кальмары являются одними из самых загадочных существ в мире океана. Они имеют множество уникальных адаптаций, которые позволяют им выживать в суровых условиях глубоководных районов. Кальмары также известны своими сложными формами коммуникации и интеллектуальными способностями. Однако, из-за своей скрытной природы, они остаются малоизученными существами, что делает каждое новое открытие о них еще более удивительным.

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