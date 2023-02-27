Нутрициолог Инна Кононенко рассказала о необходимости аминокислоты валин. Из-за её дефицита может возникнуть депрессия, предупредила врач.
Валин поддерживает в теле человека нужный уровень серотонина, играет важную роль в обменном процессе в мышцах, головном и спином мозге, отметила диетолог. По её данным, эту аминокислоту можно получить только при употреблении определённой пищи.
"В высокой концентрации валин содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, молочных продуктах, сырах", — подчеркнула эксперт.
Как сообщает Москва 24, много аминокислоты есть в чечевице, бобах, горохе, фасоли, грибах, семенах кунжута и тыквы.
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