Диетолог посоветовала есть мясо, рыбу и кальмары для получения поднимающей настроение аминокислоты

Нутрициолог Инна Кононенко рассказала о необходимости аминокислоты валин. Из-за её дефицита может возникнуть депрессия, предупредила врач.

Валин поддерживает в теле человека нужный уровень серотонина, играет важную роль в обменном процессе в мышцах, головном и спином мозге, отметила диетолог. По её данным, эту аминокислоту можно получить только при употреблении определённой пищи.

"В высокой концентрации валин содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, молочных продуктах, сырах", — подчеркнула эксперт.

Как сообщает Москва 24, много аминокислоты есть в чечевице, бобах, горохе, фасоли, грибах, семенах кунжута и тыквы.

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