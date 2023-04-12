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Космонавты Котов и Рязанский описали необычные ощущения после длительного пребывания на орбите

1:20
Наука

Заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института математики и кибернетики РАН Елена Томиловская рассказала о впечатлениях космонавтов Олега Котова и Михаила Рязанского после длительного пребывания на орбите.

Космонавты Котов и Рязанский описали необычные ощущения после длительного пребывания на орбите

Космонавты рассказали, что в космосе им следует соблюдать ряд правил, а также менять свои повседневные привычки, чтобы максимально комфортно войти в прежний режим по прибытию на Землю. Об этом сообщает Газета.Ru.

Олег Котов отметил, что космонавтам приходится искусственно перегружать свои мышцы на орбите, чтобы минимизировать их атрофию. Однако полностью это не помогает избежать последствий, поскольку после возвращения на Землю атрофия в той или иной степени возникает.

"Кожа отшелушивается, начинаешь ходить и с удивлением чувствовать ногами любые ворсинки на ковре", - поделился Котов.

По словам Михаила Рязанского, после возвращения из космоса он ощущал сильную тяжесть в ногах. Также космонавт рассказал, что он совершил одну ошибку. Мужчина решил побегать практически сразу после возвращения. На следующий день, вспоминает Рязанский, его колени были похожи на две тыквы. Такие последствия были связаны с потерей кальция.  

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Что произойдёт с телом человека космосе?
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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