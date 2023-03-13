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Ирина Шлионская

Новый прибор будет искать жизнь на Луне и спутнике Сатурна

3:26
Наука » Экология » Космос

Специалисты из Мэрилендского университета разработали компактный лазерный анализатор под названием LDMS Orbitrap для поиска внеземной жизни. Пока, хотя бы в пределах нашей Солнечной системы. Детали можно узнать из статьи, опубликованной в издании Nature Astronomy.

Новый прибор будет искать жизнь на Луне и спутнике Сатурна

Лазер для взятия проб

Прибор состоит из двух инструментов. Первый из них представляет собой импульсный ультрафиолетовый лазер с длиной волны 266 нанометров. Он используется как компонент десорбционной масс-спектрометрии (LDMS).

Лазер удаляет с поверхности образца тонкий слой материала (толщиной 100 нанометров), который при этом подвергается ионизации. Благодаря LDMS возможен целенаправленный анализ микрочастиц пыли, минералов и окаменелостей, тонкослоистых биологических тканей.

Точный анализатор

Второй инструмент — это компактный аналог анализатора Orbitrap, позволяющий получать данные о химическом составе вещества в высоком разрешении. Оригинальное устройство является довольно громоздким и весит около 180 килограммов. Восемь лет ушло на создание мини-прототипа.

От своих предшественников прибор отличается тем, что существенно снижается риск повреждения или загрязнения взятых образцов. Также он способен более точно идентифицировать сложные органические соединения, которые могут указывать на наличие жизни на данной планете.

Исследователи особо отмечают тот факт, что аминокислоты, которые часто находят в космосе и которые входят в состав белков, могут возникать и вне биологических процессов, поэтому их нельзя считать надежными биомаркерами.

Для будущих миссий

По мнению авторов разработки, LDMS Orbitrap можно будет применять в будущих космических миссиях НАСА, таких как Enceladus Orbilander или лунная программа Artemis.

В рамках Enceladus Orbilander предусмотрены отбор проб водяных шлейфов Энцелада — ледяного спутника Сатурна, а также спуск на поверхность искусственного спутника для поиска признаков внеземной жизни. Что же касается проекта Artemis, то он включает отправку на Луну исследовательского пилотируемого корабля.

Надо сказать, что попытки запуска космических аппаратов с системами LDMS на борту уже совершались в прошлом. В 1988 году был запущен "Фобос-2" с миссией исследования одного из двух марсианских спутников. На его борту находилось дистанционное устройство LDMS под названием LIMA-D. Но в процессе подлёта к Фобосу связь с аппаратом была утеряна.

В 2011 году на борту беспилотного корабля, участвующего в миссии "Фобос-Грунт", был установлен прибор LAZMA 8, являющийся более поздней версией LIMA-D. Однако, миссия не удалась по причине аварии: у корабля отказал двигатель. В результате он очутился на низкой околоземной орбите и сгорел в атмосфере.

Что ж, хочется надеяться, что космические технологии со временем будут становиться всё более и более совершенными, а риск сбоев и катастроф существенно снизится.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука космос технологии исследование
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