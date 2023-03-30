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ChatGPT задал вопрос премьер-министру Японии Фумио Кисиде

1:32
Наука

ChatGPT, созданный OpenAI, впервые был задействован на парламентских слушаниях в Японии, где премьер-министр ответил на вопросы депутата из оппозиционной партии, которые были сформированы при помощи чат-бота.

ChatGPT задал вопрос премьер-министру Японии Фумио Кисиде

Казума Накатани, представитель Конституционно-демократической партии, задал вопрос ChatGPT на заседании парламента в среду:

«Если бы вы были членом нижней палаты парламента, какие вопросы вы задали бы премьер-министру?».

Затем он использовал ответы, полученные от чат-бота, чтобы сформулировать вопросы, которые он задал премьер-министру Фумио Кисиде во время обсуждения проекта поправки, касающейся политики в отношении пандемии Covid-19.

Среди вопросов, сформированных ChatGPT, был такой:

«Что вы думаете о законопроекте, касающемся пересмотра политики в отношении Covid? Считаете ли вы, что достаточно учли мнение местных властей и медицинских работников? И как они отреагировали на этот законопроект?»

Хотя использование чат-бота в парламенте может быть новым явлением, обсуждения там проходят строго по регламенту. Вопросы задаются заранее, а премьер-министр и большинство министров правительства Японии обычно используют заранее подготовленные тексты, из которых они читают ответы.

Кисида ответил на вопросы, заданные ChatGPT, используя текст, подготовленный соответствующими правительственными чиновниками.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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