Европа заподозрила Украину в неудаче амбициозного космического проекта

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Европейское космическое агентство связало неудачный запуск ракеты Vega-C с использованием в ней материалов, закупленных на Украине.

Ракета Vega-C упала в море менее чем через три минуты после старта с космодрома во Французской Гвиане в декабре прошлого года. В результате аварии были потеряны два спутника наблюдения Земли с высоким разрешением — Pléiades Neo 5 и 6.

Компания Arianespace, ответственная за запуск, сообщила тогда, что во второй ступени ракеты было отмечено снижение давления, что привело к преждевременному завершению миссии.

Как сообщили в Европейском космическом агентстве, причиной отказа стал постепенный износ сопла Zefiro 40, изготовленного итальянской компанией Avio. Это произошло из-за неожиданной термомеханической чрезмерной эрозии углеродного компонента, закупленного на Украине, говорится в сообщении комиссии, проводившей расследование.

Пьер-Ив Тиссье из Arianespace отметил, что заключение было сделано на основе исследования идентичных деталей, но всё ещё нуждается в подтверждении в ходе дальнейших испытаний. То есть из этого можно сделать вывод, что расследование продолжается.

При этом дальнейшие поставки из Украины под вопросом. И никакая европейская солидарность здесь не помощник, речь о ракетах стоимостьью в миллиарды евро.

Запуск Vega-C в декабре прошлого года был первым коммерческим пуском новой ракеты-носителя. Это новая версия носителя лёгкого класса Vega. Ракета получила более мощную первую ступень P120C, вторая ступень Zefiro-23 заменена на Zefiro-40.

Компонент, который стал причиной аварии, был поставлен украинским КБ "Южное" во время пандемии коронавируса. Имел ли сей факт какое-либо влияние на его надёжность, не уточняется.

Но никаких недочётов в самой ступени Zefiro 40 не обнаружили. А её производитель, компания Avio, уже предложила замену украинского композитного материала на другой.

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