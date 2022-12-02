Армия США будет вербовать подростков на службу через компьютерные "стрелялки"

Руководство Пентагона выделило миллионы долларов на привлечение подростков к службе в армии через компьютерные игры, включая популярный шутер Call of Duty.

В бюджете американской армии предусмотрели финансы на спонсирование киберспортивных турниров и сотрудничество с известными стримерами, которые показывают свою игру в Call of Duty. Как следует из проанализированных изданием Vice документов, военные США рассматривали "стрелялки" как потенциально полезный инструмент брендинга и вербовки.

"Армия США предложила использовать инфлюенсеров для создания видеороликов с оригинальным контентом, демонстрирующих широкий спектр навыков, получаемых на службе, и улучшения имиджа Пентагона среди поколения Z", — уточняют авторы материала.

Как пояснили журналистам в американском военном ведомстве, будущие контракты никак не отличаются от обычной реклама Пентагона, но зная привычки современной молодёжи, решено было искать рекрутов в Интернете.

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